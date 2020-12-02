Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа с австрийским «Вольфсбергером» рассказал, в чем заключается разница между матчами в РПЛ и в еврокубках.

— Мы готовы к матчу, игры идут регулярно, через два дня на третий и через третий на четвертый, но есть время восстанавливаться, — сказал Дивеев. — Что касается носа, то все в порядке — он нормальный, красивый.

— В чем заключается основная разница между матчами в России и Европе?

— Они отличаются скоростями и интенсивностью. Что касается нападающих, то разница в основном в габаритах. Есть большие форварды, есть маленькие. У «Фейеноорда» был маленький нападающий, но он хорошо ведет борьбу. Изучаешь каждого и понимаешь, как против них играть.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится в четверг, 3 декабря. Начало — в 20.55 (мск).

(Дмитрий Гирин)