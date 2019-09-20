Дивеев извинился перед болельщиками ЦСКА за поражение от «Лудогорца»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после поражения от «Лудогорца» в 1-м туре Лиги Европы (1:5) отметил, что команда проиграла начало второго тайма. Также он извинился перед болельщиками.

— Может быть они нас превосходили чуть-чуть. Первый тайм равный был — у них моменты, у нас моменты, — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ». — После перерыва вышли и 20 минут проиграли полностью. В перерыве тренер сказал играть, как в первом тайме и добавить в прессинге. Болельщикам могу сказать только «Спасибо», что приехали нас поддержать. Извиняюсь за всю команду. Будем доказывать в следующих матчах.

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