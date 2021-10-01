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Дисаси о ничьей с «Реал Сосьедадом»: «Из этого матча можно извлечь много положительных моментов»

08:24
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Защитник «Монако» Аксель Дисаси подвел итоги матча Лиги Европы против «Реал Сосьедада» (1:1).

«Я знаю, что по окончании встречи были определенные споры, но гол все же записали на меня. Мои партнеры по команде немного подтрунивали надо мной на этот счет, некоторые из них сказали, что я забил, а другие заявляли обратное (улыбается). Но в конечно счете все были рады за меня. Я думаю, что если посмотреть на ту игру, которую мы показали, особенно это касается второго тайма, то можно сказать, что нам удалось добиться хорошего результата. Они упорно наседали, но в конечном счете нам удалось набрать одно очко и сохранить лидерские позиции в группе, так что я думаю, что из этого матча можно извлечь много положительных моментов.

Несколько недель назад я сказал команде, что не беспокоюсь насчет нас. Повторюсь, мы знаем, что выдали далеко не идеальное начало сезона, но постепенно нам удалось отыграть отставание, и я думаю, что это стало возможно благодаря ежедневной работе, которую команда проделывает на тренировках. В любом случае мы надеемся продолжить в том же духе», — приводит слова Дисаси официальный сайт клуба.

После этого матча «Монако» с 4 очками занимает второе место в группе B, столько же очков у ПСВ. «Реал «Сосьедад» с 2 очками — на третьей строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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