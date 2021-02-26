Директор «Шахтера» Дарио Срна высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы.

«Когда доходишь до поздних этапов еврокубков, хочется избежать встреч с сильными соперниками, но рано или поздно ты все равно их получишь. Я хотел «Динамо», «Гранаду», «Мольде», «Янг Бойз». Но в итоге мы получили сильную «Рому», где работает наш бывший тренер. Нам в последнее время везет на встречи со специалистами, оставившими след в «Шахтере».



С Паулу (Фонсекой) мы уже обменялись сообщениями и договорились выпить кофе. «Рома» — хороший соперник. Нас ждет сложный поединок, но мы набрались много опыта», — цитирует Срна пресс-служба «Шахтера».

«Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Ромой». Встречи данной стадии турнира будут сыграны 11 и 18 марта 2021 года.