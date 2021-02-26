Директор «Шахтера» — о жеребьевке ЛЕ: «Рома» — очень сильный соперник»
Директор «Шахтера» Дарио Срна высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы.
«Когда доходишь до поздних этапов еврокубков, хочется избежать встреч с сильными соперниками, но рано или поздно ты все равно их получишь. Я хотел «Динамо», «Гранаду», «Мольде», «Янг Бойз». Но в итоге мы получили сильную «Рому», где работает наш бывший тренер. Нам в последнее время везет на встречи со специалистами, оставившими след в «Шахтере».
С Паулу (Фонсекой) мы уже обменялись сообщениями и договорились выпить кофе. «Рома» — хороший соперник. Нас ждет сложный поединок, но мы набрались много опыта», — цитирует Срна пресс-служба «Шахтера».
«Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Ромой». Встречи данной стадии турнира будут сыграны 11 и 18 марта 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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