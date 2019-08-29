Директор по коммуникациям «Браги» Андре Виана на лекции, организованной факультетом «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA, рассказал, что команду поддерживает президент Португалии Марселу Ребелу-де Соуза.

— Марселу Ребело-де Соуза, президент Португалии, — фанат «Браги». Конечно, это не главное достижение в нашей истории. Но приятно говорить об этом, — сказал Виана.

«Брага» — соперник «Спартака» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Дома португальцы победили со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Москве в четверг.

По словам Вианы, «Брага» не имеет права уступить «Спартаку» в противостоянии, выход в групповой этап ЛЕ — очень важно для клуба.

— «Брага» участвовала в 14 из 15 последних сезонах еврокубков, — сказал директор по коммуникациям. — Это очень важно для клуба и его бюджета. А потому мы не можем проигрывать сегодня «Спартаку» и пропускать его в Лигу Европы. (Ярослав Сусов)