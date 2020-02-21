Диогу Жота: «Теперь все в руках «Вулверхэмптона»

Вингер «Вулверхэмптона» Диогу Жота после победы над «Эспаньолом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (4:0) отметил, что судьба путевки в следующую стадию в руках его команды. Португалец оформил хет-трик.

— Это отличный результат дома, несколько голов, сухой лист — теперь все в наших руках, — цитирует BBC Жоту. — Нужно завершить работу во втором матче. Я изо всех сил стараюсь забить в АПЛ, но мелочи влияют на это. Очень рад сегодняшнему хет-трику и победе.