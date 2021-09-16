«Вест Хэм» обыграл загребское «Динамо», «Генк» победил «Рапид»

«Вест Хэм» на выезде обыграл загребское «Динамо» (2:0). Голы в активе Майкла Антонио и Деклана Райса. «Генк» на выезде победил венский «Рапид» (1:0). Единственный мяч в концовке игры забил Пол Онуачу.

Лига Европы

Группа H

1-й тур

«Динамо З» (Хорватия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — 0:2 (0:1)

Голы: Антонио, 22 (0:1). Райс, 50 (0:2).

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин (Юрич, 46), Ристовски (Мохаррами, 63), Лауритсен, Шутало, Адеми, Оршич (Гояк, 84), Мишич (Толич, 75), Иванушец (Менало, 84), Франьич, Петкович.

«Вест Хэм Юнайтед» (Англия): Фабяньски, Фредерикс, Зума, Крессуэлл, Диоп, Лансини (Бенрама, 51), Влашич (Боуэн, 69), Пабло Форнальс (Масуаку, 83), Соучек, Райс (Нобл, 82), Антонио (Ярмоленко, 83).

Предупреждения: Лансини, 32. Мишич, 67.

Судья: Бюке (Франция).

16 сентября. Загреб. Стадион «Максимир».

«Рапид В» (Австрия) — «Генк» (Бельгия) — 0:1 (0:0)

Гол: Онуачу, 90+2.

«Рапид В» (Австрия): Гартлер, Хофманн, Стойкович, Улльманн (Ойер, 75), Айву, Граймль (Виммер, 83), Граховац (Петрович, 59), Грюлль, Фунтас (Кнасмюльнер, 74), Аразе (Шик, 58), Кара.

«Генк»: Вандервордт, Лукуми, Артеага, Куэста, Муньос, Хейнен, Эйтинг (Маккензи, 90+3), Торстведт, Бонгонда (Ндайишимий, 46), Онуачу, Ито.

Предупреждения: Улльманн, 26. Айву, 29. Муньос, 57. Онуачу, 80. Граймль, 82. Петрович, 86. Шик, 89.

Судья: Тохвер (Эстония).

16 сентября. Вена. Стадион «Алльянц».