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«Динамо» Загреб — «Фенербахче»: трансляция матча Лиги Европы онлайн

«Динамо» Загреб и «Фенербахче» сыграют в Лиге Европы 24 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Динамо» Загреб и «Фенербахче» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур.
24 сентября 2025, 22:00. Максимир (Загреб)
Динамо З
3:1
Фенербахче

Трансляцию матча «Динамо» Загреб — «Фенербахче» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис).

За ключевыми событиями игры «Динамо» Загреб — «Фенербахче» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В розыгрыше Лиги Европы участвуют 36 клубов, объединенных в одну общую таблицу. Каждая команда играет по 8 матчей с восемью разными соперниками (по четыре игры дома и на выезде).

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Лига Европы УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Фенербахче
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