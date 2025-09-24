«Динамо» Загреб — «Фенербахче»: трансляция матча Лиги Европы онлайн

«Динамо» Загреб и «Фенербахче» сыграют в Лиге Европы 24 сентября

«Динамо» Загреб и «Фенербахче» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги Европы в среду, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур.

24 сентября 2025, 22:00. Максимир (Загреб)

Трансляцию матча «Динамо» Загреб — «Фенербахче» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на сервис).

За ключевыми событиями игры «Динамо» Загреб — «Фенербахче» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В розыгрыше Лиги Европы участвуют 36 клубов, объединенных в одну общую таблицу. Каждая команда играет по 8 матчей с восемью разными соперниками (по четыре игры дома и на выезде).