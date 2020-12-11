Обляков: «Неудачная Лига Европы получилась»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение от «Динамо» из Загреба в групповом турнире Лиги Европы (1:3). Армейцы завершили выступление в еврокубке с тремя ничьими и тремя поражениями.

— Выходим на каждую игру побеждать, но сейчас такая серия, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ». — Где-то не получается, надо прервать ее в следующем матче. Надо выиграть и все. Где-то что-то не получается, и такой неудачный результат.

Было много моментов, такой нефарт не помогал забить, попасть по воротам. Не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но в целом неудачная Лига Европы получилась.