Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Обляков: «Неудачная Лига Европы получилась»

01:23
Теги:

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал поражение от «Динамо» из Загреба в групповом турнире Лиги Европы (1:3). Армейцы завершили выступление в еврокубке с тремя ничьими и тремя поражениями.

— Выходим на каждую игру побеждать, но сейчас такая серия, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ». — Где-то не получается, надо прервать ее в следующем матче. Надо выиграть и все. Где-то что-то не получается, и такой неудачный результат.

Было много моментов, такой нефарт не помогал забить, попасть по воротам. Не хватало гола, особенно в домашних матчах. Мы старались, но в целом неудачная Лига Европы получилась.

Динамо З — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир