Гончаренко: «ЦСКА настраивался на победу, но проспал первые 20 минут»
01:15
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Динамо» из Загреба в Лиге Европы — 1:3. Армейцы завершили выступление в еврокубке с тремя ничьими и тремя поражениями.
— Надо остыть после игры, чтобы подводить в целом европейскую кампанию, — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ». — Ноль побед — не то, что мы планировали и не то, чем надо гордиться. Не хватает нам сил пока играть в таком графике — играть в четверг и воскресенье.
После 0:2 раскрепостились, больше шли вперед. Могли добыть второй гол. В первом тайме не хватало движения.
Перед игрой говорили, что должны быть профессионалами. Ребята настраивались на победу, но так бывает. Проспали первые минут 20, потом уже не могли ничего сделать.
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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