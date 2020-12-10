«Динамо» — ЦСКА: видеотрансляция матча Лиги Европы
22:30
10 декабря ЦСКА на выезде сыграет с загребским «Динамо» в заключительном матче группового турнира Лиги Европы. Встреча начнется в 23.00 (мск).
Команда Виктора Гончаренко с тремя очками занимает последнее место в турнирной таблице группы K. Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЕ. «Динамо» — 11 баллов и первая строчка.
Следить за матчем «Динамо» З — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Динамо» З — ЦСКА
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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