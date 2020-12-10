10 декабря ЦСКА на выезде сыграет с загребским «Динамо» в заключительном матче группового турнира Лиги Европы. Встреча начнется в 23.00 (мск).

Команда Виктора Гончаренко с тремя очками занимает последнее место в турнирной таблице группы K. Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЕ. «Динамо» — 11 баллов и первая строчка.

Следить за матчем «Динамо» З — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Динамо» З — ЦСКА