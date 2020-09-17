«Динамо» в случае победы над тбилисским «Локомотивом» сыграет с «Гранадой»

«Гранада» разгромила «Теуту» в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы — 4:0. Испанский клуб в третьем раунде сыграет с победителем матча между тбилисским «Локомотивом» и московским «Динамо», которые начнут встречу в 20.00.

Также в следующий раунд пробился «Арарат-Армения», вырвал победу у «Фолы» из Люксембурга. Ереванский клуб встретится со словенским «Целе».

Черногорская «Будучност» одолела «Астану» (1:0) и встретится с другим балканским клубом — «Сараево».

«Хайдук», выигравший у «Реновы», встретится с победителем матча «Нефтчи» — «Галатасарай».

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Теута» (Албания) — «Гранада» (Испания) — 0:4 (0:3)

Голы: Сольдадо, 5 (0:1). Кенеди, 10 (0:2). Эррера, 31 (0:3). Эррера, 46 (0:4).

Удаление: Бекья (Т), 80.

Судья: Делажо (Франция).

17 сентября. Дуррес. Стадион «Нико Дована».

«Астана» (Казахстан) — «Будучност» (Черногория) — 0:1 (0:1)

Гол: Терзич, 25.

Судья: Мунтян (Молдавия).

17 сентября. Алма-Ата. Стадион «Центральный».

«Ренова» (Македония) — «Хайдук» (Хорватия) — 0:1 (0:1)

Гол: Цакташ, 4.

Судья: Пиньейру (Португалия).

17 сентября. Скопье. Стадион «Training Centre Petar Milosevski».

«Арарат-Армения» (Армения) — «Фола» (Люксембург) — 4:3 д.в. (1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Мартинес Энрике, 17 (1:0). Пиментел, 19 (1:1). Бенси, 56 — с пенальти (1:2). Хаджи, 81 (1:3). Лима, 90+1 — с пенальти (2:3). Лима, 90+4 — с пенальти (3:3). Вакуленко, 113 (4:3).

Удаления: Кристиан (А), 43. Пиментел (Ф), 90+1.

Судья: Йорги (Албания).

17 сентября. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».