«Динамо» в Лиге Европы встретится с тбилисским «Локомотивом» в Грузии

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы.

Московское «Динамо» на этом этапе встретится с тбилисским «Локомотивом». Встреча пройдет в Грузии 17 сентября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Последний раз «Динамо» выступало в Лиге Европы в сезоне-2014/15, где дошло до 1/8 финала и уступило «Наполи» (1:3, 0:0).