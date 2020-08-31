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«Динамо» в Лиге Европы встретится с тбилисским «Локомотивом» в Грузии

14:10
«Динамо» в Лиге Европы встретится с «Локомотивом» из Тбилиси. Фото ФК «Динамо» Москва
«Динамо» в Лиге Европы встретится с «Локомотивом» из Тбилиси. Фото ФК «Динамо» Москва
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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы.

Московское «Динамо» на этом этапе встретится с тбилисским «Локомотивом». Встреча пройдет в Грузии 17 сентября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Последний раз «Динамо» выступало в Лиге Европы в сезоне-2014/15, где дошло до 1/8 финала и уступило «Наполи» (1:3, 0:0).

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