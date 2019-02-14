"Динамо" ушло от поражения в матче с "Олимпиакосом" на 90-й минуте

"Олимпиакос" и киевское "Динамо" сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - 2:2. Греки выигрывали со счетом 2:1 весь второй тайм, но на 90-й минуте словенский полузащитник Беньямин Вербич спас киевлян от поражения.

По схожему сценарию развивалась игра между "Ренном" и "Бетисом" - 3:3. Спасительный гол испанцев был забит на 90-й минуте Диего Лайнесом.

Ответные матчи состоятся 21 февраля в Киеве и Севилье.

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" (Украина) - 2:2 (2:1)

Голы: Хассан, 9 (1:0). Буяльский, 27 (1:1). Жил Диаш, 40 (2:1). Вербич, 90 (2:2).

"Олимпиакос": Жозе Са, Вукович, Цимикас, Сиссе, Мериа, Фортунис (Натхо, 69), Гильерме, Камара, Хассан, Жил Диаш (Масурас, 86), Поденсе (Христодулопулос, 81).

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Буяльский, Шапаренко (Гармаш, 83), Шепелев, Вербич, Фран Соль (Русин, 83), Цыганков.

Предупреждения: Камара, 32. Поденсе, 58. Вербич, 74. Кендзера, 90+2.

Судья: Поусон (Англия).

14 февраля. Пирей. Стадион Georgios Karaiskakis.

"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания) - 3:3 (3:1)

Голы: Юну, 2 (1:0). Хави Гарсия, 10 - в свои ворота (2:0). Ло Сельсо, 32 (2:1). Бен Арфа, 45+3 - с пенальти (3:1). Сидней, 62 (3:2). Лайнес, 90 (3:3).

"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер, Да Силва, Траоре, Бен Арфа, Гренье (Желен, 69), Андре, Юну (Бенсебаини, 80), Сарр (Буриго, 49), Ньянг.

"Бетис": Хоэль Роблес, Сидней, Манди, Фирпо (Лайнес, 27), Хави Гарсия, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хоакин (Барраган, 84), Лорен Морон (Хесе, 72).

Предупреждения: Фирпо, 16. Андре, 31. Да Силва, 33. Траоре, 63. Ло Сельсо, 74.

Судья: Сидиропулос (Греция).

14 февраля. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).