«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы

Московское «Динамо» закончило борьбу в Лиге Европы-2020/21. В матче 2-го отборочного раунда бело-голубые уступили «Локомотиву» из Тбилиси — 1:2.

В составе грузинской команды голы забили Ираклий Сихарулидзе и Мамиа Гавашелишвили.

«Локомотив» в третьем отборочном раунде сыграет с испанской «Гранадой».

Лига Европы

2-й отборочный раунд

«Локомотив» Тб (Грузия) — «Динамо» (Россия) — 2:1 (0:0)

Голы: Сихарулидзе, 54 (1:0). Гавашелишвили, 76 (2:0). Комличенко, 90 — с пенальти (2:1).

«Локомотив»: Мамардашвили, Кабадзе, Сандохадзе, Гурешидзе, Убилава, Самуркасов (Дзебниаури, 62), Шония, Дарцмелия, Киркитадзе (Кобахидзе, 83), Сихарулидзе, Улад Омар (Гавашелишвили, 65).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев (Морозов, 46), Шиманьски, Каборе, Фомин, Филипп (Игбун, 69), Нжи (Лесовой, 61), Комличенко.

Предупреждения: Самуркасов, 7. Скопинцев, 21. Сандохадзе, 33. Кабадзе, 40. Сихарулидзе, 58. Евгеньев, 74.

Судья: Абед (Франция).

17 сентября. Тбилиси. Стадион им. Михаила Месхи-2.