Киевское «Динамо» встретится с РФШ в рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 30 января. Матч состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Киев — РФШ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Volksparkstadion (Гамбург)

В 7-м туре общего этапа Лиги Европы «Динамо» Киев сыграло вничью с «Галатасараем» — 3:3, РФШ обыграл «Аякс» — 1:0.

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