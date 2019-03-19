"Динамо" Киев – о расизме в адрес Хадсон-Одои: "Признаков дискриминации не обнаружено"

Киевское "Динамо" выступило с заявлением о проявлении расизма в отношении игрока "Челси" Каллума Хадсон-Одои во время матча 1/8 финала Лиги Европы в Киеве (0:5).

– "Динамо" глубоко обеспокоено публичным заявлением, которое опубликовал "Челси" о возможных дискриминационных проявлениях во время матча в Киеве, – говорится на официальном сайте клуба.

Действительно, после матча делегат УЕФА сообщил представителям "Динамо" об обращениях официальных лиц "Челси" с информацией о том, что футболист Хадсон-Одои слышал "обезьяньи крики" в свой адрес во втором тайме.

Соответствующие службы "Динамо" провели расследование по поводу инцидента. Была пересмотрена полная видеозапись поведения болельщиков из указанного сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений.

Более того, согласно рапортам официальных лиц УЕФА, ни делегат матча, ни офицеры безопасности, ни арбитры матча, ни даже наблюдатель FARE (в обязанности которого входит непосредственный контроль за возможными проявлениями дискриминации) не слышали возгласов и проявлений расистского или дискриминационного поведения.