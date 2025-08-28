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28 августа 2025, 19:30

«Динамо» Киев — «Маккаби» Тель-Авив: трансляция матча раунда плей-офф Лиги Европы

«Динамо» Киев и «Маккаби» Тель-Авив встретятся в матче Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Динамо» Киев и «Маккаби» Тель-Авив встретятся в ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы в четверг, 28 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Польше и начнется в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. Раунд плей-офф.
21 августа 2025, 21:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Маккаби Тель-Авив
3:1
Динамо К

Первый матч завершился победой израильского клуба со счетом 3:1. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги Европы.

В третьем квалификационном раунде «Маккаби» прошел «Хамрун». «Динамо» вышло в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, проиграв «Пафосу» в Лиге чемпионов.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», победивший «Манчестер Юнайтед» в финале сезона-2024/25.

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