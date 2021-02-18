Киевское «Динамо» и «Брюгге» сыграли вничью в Лиге Европы

Киевское «Динамо» и «Брюгге» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

У хозяев забил Виталий Буяльский, у гостей — Брандон Мехеле. Ответная игра состоится 25 февраля в Бельгии.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

«Динамо» Киев (Украина) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:1 (0:0)

Голы: Буяльский, 62 (1:0). Мехеле, 67 (1:1).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 81), Миколенко, Попов, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена (Родригеш, 72), Шапаренко (Шепелев, 73), Цыганков, Беседин (Супряга, 81).

«Брюгге»: Миньоле, Мехеле, Рикка, Клинтон Мата, Коссуну, Формер, Дирар (ван дер Бремпт, 70), Баланта, Де Кетеларе, Дост (Де Кейпер, 90+2), Окереке (Баджи, 70).

Предупреждения: Шапаренко, 28. Рикка, 32. Миколенко, 90+3.

Судья: Гестраниус.

18 февраля. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».