«Динамо» из Загреба сыграло вничью с «Фейеноордом»

Соперники ЦСКА по группе Лиги Европы «Динамо» Загреб и «Фейеноорд» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0, причем голландцы заканчивали матч вдесятером.

Лига Европы

Группа K

«Динамо З» (Хорватия) — «Фейеноорд» (Голландия) — 0:0

Нереализованный пенальти: Бергхейс, 8 (вратарь)

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Теофиль-Катрин, Стоянович, Лауритсен, Гвардиол, Адеми, Маер, Якич (Франьич, 71), Гавранович (Иванушец, 54), Оршич, Кастрати (Петкович, 54).

«Фейеноорд» (Голландия): Бейло, Спаич, Хапс, Ньивкоп, Сенеси, Торнстра, Тейшейра, Димерс (Йергенсен, 81), Кекджю (Боттегин, 74), Бергхейс, Линссен.

Предупреждения: Кастрати, 32. Сенеси, 61. Петкович, 77. Ньивкоп, 84. Тейшейра, 90+3.

Удаление: Сенеси, 73.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

22 октября. Загреб. Стадион «Максимир».