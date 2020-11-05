Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем армейцев с «Фейеноордом» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы.

— Опасения вообще любого российского болельщика связаны с неудовлетворительным выступлением всех наших команд, — начал Грушевский. — И вчера у нас был не совсем удачный день: «Зенит» был очень близок к победе и уступил, а «Краснодар» был неприличным просто: и вел 2:0, и численное преимущество получил, а умудрился проиграть. В общем, как-то грустновато вчерашний вечер закончился. Единственное, позавчера «Локомотив» нас порадовал неожиданной ничьей с «Атлетико». Соответственно, хочется задать риторический вопрос: «Не настало ли российскому клубу одержать первую европейскую победу?» Конечно, мне как болельщику ЦСКА хотелось бы, чтобы это произошло именно с армейцами.

Опасения, помимо всего прочего, связаны с тем, что «Фейеноорд» и голландский футбол — это знак качества, а еще — Дик Адвокат. Я, кстати говоря, к нему очень хорошо отношусь и помню, что это тренер, с которым «Зенит» выигрывал и Кубок УЕФА, и Суперкубок. Он выводил сборную в финальную стадию чемпионата Европы, хоть мы там и не преуспели, к сожалению. Тренер у «Фейеноорда» — такой хитрый лис.

В общем, я не жду такого легкого, приятного голландского вечерочка. А еще матч начинается очень поздно, поэтому основная задача болельщика — не заснуть в половине первого. Я надеюсь, что игра будет яркой, открытой и точно не позволит задремать перед телевизором. Так что воздержусь от таких заявлений, что ЦСКА сегодня выиграет и, наконец-то, откроет коллекцию побед этого еврокубкового сезона. Но ЦСКА вдохновляет своих болельщиков, и не только, потому что команда вышла на первое место в РПЛ. Даже не выигранный нами матч у загребского «Динамо» все равно вселяет достаточную порцию оптимизма. Так что я очень надеюсь, что спать отправлюсь сегодня в хорошем, благостном и умиротворенном настроении. (Екатерина Звенигородская)