Диего Перотти: «У «Ромы» есть возможность выиграть Лигу Европы»

Нападающий «Ромы» Диего Перотти рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга». Встреча пройдет 12 декабря и начнется в 23:00 мск.

— Я очень уверен в команде и своих товарищах, у нас есть возможность и класс, чтобы выиграть турнир, — цитирует Перотти La Gazzetta dello Sport. — У Лиги чемпионов есть сильные стороны, но мы можем думать только о себе.