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Диего Перотти: «У «Ромы» есть возможность выиграть Лигу Европы»

11 декабря 2019, 18:16
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Нападающий «Ромы» Диего Перотти рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга». Встреча пройдет 12 декабря и начнется в 23:00 мск.

— Я очень уверен в команде и своих товарищах, у нас есть возможность и класс, чтобы выиграть турнир, — цитирует Перотти La Gazzetta dello Sport. — У Лиги чемпионов есть сильные стороны, но мы можем думать только о себе.

К сожалению, мой старт сезона из-за травмы был неудачным. Я выполнял все наши тренировки, а за день до начала сезона я получил тяжелую травму четырехглавой мышцы, которой у меня никогда раньше не было.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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