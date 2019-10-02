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Диего Лопес: «Эспаньол» имеет все возможности проявить себя в матче с ЦСКА»

20:23
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Голкипер «Эспаньола» Диего Лопес с интересом ждет встречи 2-го тура группового турнира Лиги Европы с ЦСКА. Матч пройдет в Москве в четверг, 3 октября, и начнется в 19.55.

— Завтра одна из самых лучших возможностей, чтобы показать себя с лучшей стороны, и мы готовы к этому, — цитирует «РИА Новости» Диего Лопеса. — Мы провели большую работу и хотим, чтобы болельщики увидели это. Мы имеем все возможности проявить себя и закрепить наш внутренний успех и возможности, которые у нас есть.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Эспаньол».

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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