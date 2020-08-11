Диего Годин: «Я могу помочь команде своим опытом, поскольку мы вышли в первый полуфинал «Интера» за 10 лет»

Защитник «Интера» Диего Годин подвел итоги четвертьфинального матча против «Байера» (2:1).

— После стольких лет игры по другой схеме мне потребовалось время, чтобы понять, чего от меня хочет тренер, — цитирует Година официальный сайт УЕФА. — Это совершенно другой стиль игры, много высокого прессинга. Я сейчас в хорошей форме и могу помочь команде, в том числе своим опытом, поскольку мы вышли в первый полуфинал «Интера» в еврокубках за 10 лет.

Если тренер захочет, я буду играть впереди. Могу играть справа или слева, все нормально. Я чувствую себя хорошо, и я думаю, что мы все добиваемся лучших индивидуальных результатов, потому что мы хорошо играем как команда. Я знал, что если не играю, то мне нужно работать усерднее, поэтому я это и делал. Я тренировался еще больше во время паузы из-за коронавируса и вернулся сильнее.