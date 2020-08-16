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Диего Годин — о «Шахтере»: «Динамичная команда, у них очень квалифицированные игроки»

18:55
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Защитник «Интера» Диего Годин поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Шахтера». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 22:00 мск.

— «Шахтер» — команда, привыкшая играть в Лиге чемпионов, — приводит слова Година официальный сайт УЕФА. — Это чемпионы страны, у них очень квалифицированные игроки. Динамичная команда, защитники которой агрессивно врываются в третью зону. Они хорошо действуют в обоих аспектах игры.

У меня прекрасные воспоминания о двух победах в Лиге Европы, потому что выиграть трофей всегда важно. Я очень уважаю этот турнир. Мне он очень нравится. Он подарил радость, удовлетворение и престиж моей игровой карьере.

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