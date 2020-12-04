Диас считает, что «Милану» не хватает Ибрагимовича

Нападающий «Милана» Браим Диас после победы над «Селтиком» (4:2) в Лиге Европы отметил, что команде не хватает форварда Златана Ибрагимовича. Швед пропустил игру из-за травмы.

— Эта команда просто фантастическая, — цитирует пресс-служба УЕФА Диаса. — Сегодня у нас был неудачный старт, но мы сумели ответить. Я доволен своим голом, но сегодня важнее всего была победа и выход в плей-офф. Теперь мы можем праздновать, очень довольны своим выступлением.

Нам не хватает Ибры, потому что он невероятный игрок. Он всегда имеет значение. Однако мы действительно сосредоточены и стараемся преуспеть, даже когда его нет с нами.