Денис Колодин: «Вылет «Динамо»? Таков уровень нашего чемпионата»

Бывший защитник сборной России и московского «Динамо» Денис Колодин прокомментировал «СЭ» вылет бело-голубых из Лиги Европы. Столичный клуб проиграл тбилисскому «Локомотиву» во втором отборочном раунде (1:2).

— Я предупреждал, что будет тяжело, и сегодняшняя игра могла сложиться как в одну, так и в другую сторону, — сказал Колодин. — К сожалению, уровень российского пока не дотягивает. Кроме «Зенита» у нас мало команд, которые могут претендовать на успехи в Европе.

— Не хватило еврокубкового опыта?

— В «Динамо» поменялся состав — в межсезонье ушли 8 игроков, в том числе опытные футболисты, с которыми можно было строить хороший коллектив. Слишком короткий период прошел с окончания сезона. Просто не успели сыграться и не прошли в еврокубках. Теперь будут строить команду на следующий год.

— У «Динамо» и в РПЛ возникают проблемы со слабыми соперниками по той же причине?

— Команда была нестабильна, еще когда была частая ротация в прошлом сезоне. Сейчас просто не сыгрались. Думаю, ничего страшно не произошло.

— Бело-голубые недавно прервали беспроигрышную серию «Зенита», продлившуюся почти год.

— Обычно лидера обыгрывает какой-нибудь аутсайдер. Настроится на одну игру и будет рассказывать, как одолел чемпиона. В прошлом году «Нефтчи» выбил «Арсенал». Таков уровень нашего чемпионата. (Евгений Белоусов)