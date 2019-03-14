Денис Черышев: "Краснодар" – команда, которая может доставить тебе неприятности"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" отметил, что соперник способен создать трудности его команде.

Первый матч между "Валенсией" и "Краснодаром" завершился домашней победой испанского клуба со счетом 2:1.

– Мы хотим выйти и победить, – приводит пресс-служба клуба слова Черышева. – "Краснодар" – команда, которая может доставить тебе неприятности, с очень хорошими игроками, они выбили Байер в прошлом раунде. Уверен, что это будет очень сложно, как мы видели в Валенсии.

– Стадион будет полон.

– Это один из лучших стадионов в стране, но мы должны сосредоточиться на поле, что очень важно. Шаг за шагом мы можем далеко продвинуться, это очень важная игра, и мы хотим пройти как можно дальше в этом турнире

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