Деменко считает, что «Краснодар» может выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в разговоре с «СЭ» дал прогноз на предстоящий матч 1/16 Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо». Встреча пройдет 18 февраля, начало — в 20.55 (мск).

«Разумеется, шансы на победу есть, — сообщил Деменко «СЭ». — «Динамо Загреб» хорошая команда, бойцовская, в своем чемпионате она себя очень достойно показывает. Важно понимать, что это Лига Европы, и тут все решается в 2-х матчах. Не буду говорить, что «Краснодар» намного сильнее, обе команды примерно равны по силам, но я надеюсь, что наша команда сможет выиграть в этом матче. Единственное, что меня беспокоит — это подготовка. «Динамо Загреб» готовился к играм в чемпионате, а «Краснодар» всё-таки в товарищеских матчах. В любом случае, наша команда физически и моральна готова к этому матчу».

Деменко также предположил, насколько далеко «Краснодар» может зайти в плей-офф.

«В футболе каждый раз удивляешься. «Краснодар» такой клуб, который обыгрывал испанскую «Севилью». Российская команда при должном везении и при моральном настрое футболистов может и в 1/8 выйти. Я в это верю», — добавил Деменко.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Краснодар» — «Динамо» З.

(Артем Бухаев)