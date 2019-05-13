Делегаты УЕФА и представители английских клубов прибыли в Баку

Делегаты УЕФА, представители "Арсенала" и "Челси" приехали в Баку, где 29 мая пройдет финал Лиги Европы, информирует официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

– Около 20 гостей до 15 мая смогут познакомиться с уровнем безопасности на "Бакинском олимпийском стадионе". Гости узнают, как выглядит подготовительный процесс в фан-зоне, отелях, условия расположения для команды в отелях, а также обсудят другие вопросы по поводу финала ЛЕ, – написано в сообщении пресс-службы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

"Арсенал" – "Челси": финал Лиги Европы, 29 мая, онлайн-трансляция.