Деклан Райс проводит 150-й матч за «Вест Хэм»
20:08
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс проводит 150-й матч за команду, сообщает 16 сентября официальный Twitter клуба. Юбилейным для англичанина стал матч Лиги Европы против загребского «Динамо».
Congratulations, @_DeclanRice! ? pic.twitter.com/vWlwFc8GTS— West Ham United (@WestHam) September 16, 2021
22-летний футболист выступает за первую команду «Вест Хэма» с 2017 года. Для него это уже шестой сезон в команде. Райс — серебряный призер Евро-2020 в составе сборной Англии.
Матч «Динамо» — «Вест Хэм» начался в 19.45 по московскому времени. На данный момент гости ведут 1:0 благодаря голу Антонио.
Читайте также
«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
Хоркина отреагировала на высказывание Болгарской федерации художественной гимнастики в адрес Винер-Усмановой
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю