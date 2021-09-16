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Деклан Райс проводит 150-й матч за «Вест Хэм»

20:08
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс проводит 150-й матч за команду, сообщает 16 сентября официальный Twitter клуба. Юбилейным для англичанина стал матч Лиги Европы против загребского «Динамо».

22-летний футболист выступает за первую команду «Вест Хэма» с 2017 года. Для него это уже шестой сезон в команде. Райс — серебряный призер Евро-2020 в составе сборной Англии.

Матч «Динамо» — «Вест Хэм» начался в 19.45 по московскому времени. На данный момент гости ведут 1:0 благодаря голу Антонио.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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