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Сегодня, 17:47

Де Хеа считает, что «Манчестер Юнайтед» ждет тяжелый матч с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи».

«На «Олд Траффорд» приедет еще одна испанская команда. В этом сезоне им приходится нелегко в ла лиге, но мы знаем, как они играют в Лиге Европы. «Севилья» — хорошая команда, я не знаю, почему у них проблемы в ла лиге, но это будет очень тяжелый матч», — приводит слова Де Хеа официальный сайт манкунианцев.

Первый матч между «МЮ» и «Севильей» пройдет 13 апреля в Манчестере. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Давид Де Хеа
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ФК Севилья
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