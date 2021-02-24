Дайер заявил, что «Тоттенхэм» хочет выиграть Лигу Европы

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер после победы над «Вольфсбергером» (4:0) в 1/16 финала Лиги Европы заявил о желании выиграть турнир. Его команда пробилась в 1/8 финала по сумме двух игр.

«Мы начали очень хорошо, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — После этого мы слишком позволили им вернуться в игру. Во втором тайме мы полностью контролировали игру. У нас большие амбиции, это касается и Лиги Европы.

У нас уже давно есть голод до трофеев. Было очень досадно не выиграть ни одного титула, и мы сделаем все возможное, чтобы сделать это».

Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.