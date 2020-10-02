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Давор Шукер верит, что «Динамо» достойно выступит в группе с ЦСКА

16:21

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер высказался по поводу жеребьевки группового турнира Лиги Европы. В этом сезоне от Хорватии во втором по значимости еврокубке сыграют загребское «Динамо» и «Риека», причем динамовцы попали в группу с российским ЦСКА, а также «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

— Мы довольны успехами «Динамо» и «Риеки». Их результаты неслучайны, они являются результатом непрерывной хорошей работы в хорватском клубном футболе и продолжением успехов предыдущих сезонов, — цитирует официальный сайт Хорватского футбольного союза Шукера. — К сожалению, «Динамо» не смогло выйти в Лигу чемпионов в этом сезоне, но им удалось провести на высоком уровне отбор за попадание в Лигу Европы. «Риека» совершила настоящий маленький подвиг в Копенгагене против хозяев, которых многие считали фаворитом перед игрой. Я верю, что и «Динамо», и «Риека» этой осенью достойно представят хорватский футбол в Европе

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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