Давор Шукер верит, что «Динамо» достойно выступит в группе с ЦСКА

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер высказался по поводу жеребьевки группового турнира Лиги Европы. В этом сезоне от Хорватии во втором по значимости еврокубке сыграют загребское «Динамо» и «Риека», причем динамовцы попали в группу с российским ЦСКА, а также «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

— Мы довольны успехами «Динамо» и «Риеки». Их результаты неслучайны, они являются результатом непрерывной хорошей работы в хорватском клубном футболе и продолжением успехов предыдущих сезонов, — цитирует официальный сайт Хорватского футбольного союза Шукера. — К сожалению, «Динамо» не смогло выйти в Лигу чемпионов в этом сезоне, но им удалось провести на высоком уровне отбор за попадание в Лигу Европы. «Риека» совершила настоящий маленький подвиг в Копенгагене против хозяев, которых многие считали фаворитом перед игрой. Я верю, что и «Динамо», и «Риека» этой осенью достойно представят хорватский футбол в Европе