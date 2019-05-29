Давид Луиз: "Челси" хочет повторить то, что сделал в 2013-м"

Защитник "Челси" Давид Луиз перед финалом Лиги Европы против "Арсенала" отметил, что "синие" хотят повторить успез 2013 года. Также он добавил, что команда верит в идеи главного тренера Маурицио Сарри​.

- Все в итоге всегда сводится к усердной еждневной работе и знакомствам с разными людьми, - цитирует пресс-служба УЕФА Луиза. - Сарри преисполнен футбольной страсти, у него большое сердце. Футбол дает возможность каждый день заводить новые знакомства. Успех зависит от того, как ты работаешь и насколько веришь в чужие идеи. Думаю, мы все верим в идеи Сарри. Завтра - отличный шанс финишировать на позитиве.

Когда понимаешь, где ты находишься, начинаешь понимать, как ты можешь расти и прогрессировать. Только умные люди могут осознать это и приспособиться к нужным условиям. Оба клуба хорошо поработали, чтобы пробиться в финал. Мы хотим повторить то, что сделали в 2013-м.

"Челси" – "Арсенал": 29 мая 2019, онлайн-трансляция финала Лиги Европы, начало – 22.00 (мск)

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