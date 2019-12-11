Давид Лопес: «Выход в плей-офф дает «Эспаньолу» возможность не придавать игре с ЦСКА такого большого значения»

Полузащитник «Эспаньола» Давид Лопес рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА. Встреча пройдет 12 декабря и начнется в 23:00 мск.

— Матч должен стать хорошей возможностью для улучшения и продолжения нашего роста, — приводит слова Лопеса официальный сайт «Эспаньола». — Кто бы ни вышел на поле, он должен использовать возможность создать конкуренцию.