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Давид Лопес: «Выход в плей-офф дает «Эспаньолу» возможность не придавать игре с ЦСКА такого большого значения»

21:37
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Полузащитник «Эспаньола» Давид Лопес рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против ЦСКА. Встреча пройдет 12 декабря и начнется в 23:00 мск.

— Матч должен стать хорошей возможностью для улучшения и продолжения нашего роста, — приводит слова Лопеса официальный сайт «Эспаньола». — Кто бы ни вышел на поле, он должен использовать возможность создать конкуренцию.

То, что мы уже вышли в плей-офф, дает нам возможность не придавать этой игре такого большого значения, как матчу в воскресенье с «Бетисом». Мы знаем, что в чемпионате Испании мы находимся в сложной ситуации, но мы стремимся справиться с этим.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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