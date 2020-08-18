Давид Хочолава: «Не думаю, что счет матча с «Интером» по игре»

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:5) в полуфинале Лиги Европы.

«Мы провели отличный сезон в Европе, но сегодняшний результат стал для нас большим разочарованием, — цитирует Хочолаву официальный сайт УЕФА. — Нужно это пережить, найти что-то положительное. Мы дошли до полуфинала и заработали много очков для Украины.

Не думаю, что счет по игре. Мы пропустили свои голы из-за ошибок и проиграли. «Шахтер» не показал свою игру — в атаке могли сыграть сильнее и, конечно, в обороне. Второй гол сломал нас психологически.

Потеряли много сил, открылись и пропустили еще несколько голов. У «Интера» фантастические нападающие, один в один им противостоять очень трудно».

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.