Давид Гальго: «Матч с ЦСКА прошел по нашему плану»

Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальго прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

— Насколько значимый этот матч с точки зрения психологии? В том числе для вас лично.

— Эта победа была очень значима и в плане игровом, потому что мы играли с сильным соперником, и в психологическом. Мы понимали, что нам нужно будет много обороняться. К счастью, все сложилось так, как мы программировали. Первый мяч было забить очень тяжело, второй чуть проще. Мы прикладывали много усилий, чтобы наши моменты превратились в забытые голы и завоеванные очки. Теперь нам будет сложно восстановиться к следующему матчу, но это жертва привилегии играть в Европе.

— Насколько вам важно, что игроки праздновали забитые голы именно с вами? Учитывая давление, которое на вас оказывается в последнее время.

— Я на предматчевой установке никого не заставлю обниматься со мной, это личная инициатива игроков. Безусловно, это приятно. Мне важно, что со стороны футболистов есть подобная оценка моего труда. Поверьте, это действительно идет от души. (Александр Рогулев)