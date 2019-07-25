23:17 | Футбол — Лига Европы

Дариу Фредерику рассказал, как он забил в ворота "Арсенала"

0
Обсудить

Полузащитник "Нефтчи" Дариу Фредерику - о матче второго раунда отборочного турнира Лиги Европы против тульского "Арсенала". Он забил единственный мяч в этой игре.

- Игра получилась, как и ожидали. Было трудно. "Арсенал" дома хорошо играет. Бились и выполнили поручение тренера и добились своего, - цитирует игрока azerisport.com. - Как команда оборонялись и атаковали вместе. Знали, что "Арсенал" не даст нам пространства. Надо было использовать любой момент. Правильно использовали контратаку.

Ответный матч "Нефтчи" - "Арсенал" пройдет в Баку в четверг, 1 августа.

Арсенал Т - Нефтчи

 

Дополнительная информация

https://www.azerisport.com/football/20190725235719973.html

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"
Материалы других СМИ