Дариу Фредерику рассказал, как он забил в ворота "Арсенала"

Полузащитник "Нефтчи" Дариу Фредерику - о матче второго раунда отборочного турнира Лиги Европы против тульского "Арсенала". Он забил единственный мяч в этой игре.

- Игра получилась, как и ожидали. Было трудно. "Арсенал" дома хорошо играет. Бились и выполнили поручение тренера и добились своего, - цитирует игрока azerisport.com. - Как команда оборонялись и атаковали вместе. Знали, что "Арсенал" не даст нам пространства. Надо было использовать любой момент. Правильно использовали контратаку.

Ответный матч "Нефтчи" - "Арсенал" пройдет в Баку в четверг, 1 августа.