Защитник "Айнтрахта" Данни да Коста после ничьей с "Челси" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что в ответной игре будет важно сыграть на ноль и забить. Однако он верит, что у его команды неплохие шансы на выход в финал.

- Теперь нужно забивать в гостях, - цитирует пресс-служба УЕФА да Косту. - Возможно, хватит и одного мяча, но надо сыграть на ноль. Ситуация непростая, поскольку мы пропустили дома. Но я верю, что у нас неплохие шансы выйти в финал. Если будем верить в себя, то вполне можем забить в Англии и больше одного гола.