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Сегодня, 16:54

Данило: «Ювентус» должен быть на высоте в матчах со «Спортингом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Данило поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Лиги Европы против «Спортинга».

«Конечно, мы должны быть на высоте. «Спортинг» обыграл «Арсенал», который лидирует в АПЛ, что доказывает их уровень. Мы также должны понимать, что выход в полуфинал будет решаться не завтра, это только первый матч», — приводит слова Данило Football Italia.

Первый матча между команда пройдет в Турине завтра, 13 апреля, начало — 22.00 мск.

Данило Луис да Силва (Данило)
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ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
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