Данило: «Ювентус» должен быть на высоте в матчах со «Спортингом»

Защитник «Ювентуса» Данило поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Лиги Европы против «Спортинга».

«Конечно, мы должны быть на высоте. «Спортинг» обыграл «Арсенал», который лидирует в АПЛ, что доказывает их уровень. Мы также должны понимать, что выход в полуфинал будет решаться не завтра, это только первый матч», — приводит слова Данило Football Italia.

Первый матча между команда пройдет в Турине завтра, 13 апреля, начало — 22.00 мск.