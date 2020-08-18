Данило Д'Амброзио: «Интер» заслужил победу»

Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио поделился впечатлениями после победы над «Шахтером» (5:0) в полуфинале Лиги Европы.

«Это заслуженная победа, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — Все приложили к ней руку. У нас очень сплоченный коллектив. Даже те, кто остался в запасе, здорово поддерживали и внесли свою лепту».

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.