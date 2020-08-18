Данило Д'Амброзио: «Интер» заслужил победу»
04:27
Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио поделился впечатлениями после победы над «Шахтером» (5:0) в полуфинале Лиги Европы.
«Это заслуженная победа, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА. — Все приложили к ней руку. У нас очень сплоченный коллектив. Даже те, кто остался в запасе, здорово поддерживали и внесли свою лепту».
«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030142--internazionale-vs-shakhtar-donetsk/
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
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