Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Даниил Уткин: «Мы многого не позволили «Базелю»

28 ноября 2019, 22:32
Теги:

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин после победы над «Базелем» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что команда не реализовала много моментов, но самое главное — это три очка, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Первый тайм был хорошим, за исключением того, что мы не забили, — отметил Уткин. — Мы удачно играли и в обороне, и в атаке, и выходили в контратаки. Во втором тайме игра выровнялась, но хорошо, что мы забили. В целом, мы довольны. Разница в таймах? Возможно, сказывается концовка сезона — силы покидают, особенно тех, кто часто играет.

— Как думаете, почему «Базель» не сыграл так, как сделал это в первом матче?

— Потому что мы не позволили ему много сделать, сами играли хорошо.

— Сулейманов сказал, что могли победить «Базель» крупнее. Согласны?

— Да, у нас были моменты, хорошие подходы. Главное, что выиграли. Будем работать дальше.

— По очкам «Базель» впереди всех, а по игре насколько он превосходит остальных соперников в группе?

— Все видели, что мы можем против него играть, и намного лучше, чем в первом матче. Ничем не отличаемся от него.

— Что запомнилось больше всего в этом году в еврокубках?

— Мне запомнился гол в Лиге чемпионов «Олимпиакосу», это мой первый гол такой большой европейской команде.

Краснодар — Базель

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир