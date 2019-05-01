Полузащитник "Валенсии" Даниэль Парехо накануне первого матча 1/2 финала Лиги Европы с "Арсеналом" отметил, что соперник будет навязывать свой футбол. Он также добавил, что у лондонского клуба очень сильные игроки в нападении.

– Надо помнить, что борьба будет идти 180 минут, – приводит официальный сайт УЕФА слова Парехо. – Хотел бы я, чтобы все решилось уже завтра, но так не будет. Дома "Арсенал" навязывает соперникам свой футбол, так что нас ждет тяжелая игра. Такая, как была у нас в матче с "Атлетико", пусть мадридцы и исповедуют иную философию.

В последних матчах "Арсенал" был далек от своего идеала, но то было в чемпионате и не имеет отношения к еврокубкам. Это разные турниры, и сейчас дела в национальном первнестве значения не имеют. У "Арсенала" очень сильные игроки в нападении: Обамеянг, Ляказетт, Эзил. Да, у лондонцев есть проблемы в обороне, но это все равно команда без слабых мест.

Первый полуфинальный матч между "Арсеналом" и "Валенсией" пройдет в Лондоне в четверг, 2-го мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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