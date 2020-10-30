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«Дандолк» установил вечный рекорд Лиги Европы

08:44
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Футболисты «Дандолка» стали авторами уникального исторического достижения в Лиге Европы.

Во время встречи 2-го тура группового турнира ЛЕ против «Арсенала» (0:3) игроки ирландской команды ни разу не нарушили правила, установив вечный рекорд еврокубка, сообщает Opta. Это первый случай с момента основания турнира в сезоне-2009/10. Футболисты «Арсенала», в свою очередь, нарушили правила 20 раз, а главный судья Филип Глова не показал ни одной карточки.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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