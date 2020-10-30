«Дандолк» установил вечный рекорд Лиги Европы
08:44
Футболисты «Дандолка» стали авторами уникального исторического достижения в Лиге Европы.
Во время встречи 2-го тура группового турнира ЛЕ против «Арсенала» (0:3) игроки ирландской команды ни разу не нарушили правила, установив вечный рекорд еврокубка, сообщает Opta. Это первый случай с момента основания турнира в сезоне-2009/10. Футболисты «Арсенала», в свою очередь, нарушили правила 20 раз, а главный судья Филип Глова не показал ни одной карточки.
0 — Dundalk are the first side to avoid committing a single foul in a Europa League game (2009-10 onwards). Careful. #UEL pic.twitter.com/oCQYY9fbCB— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2020
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