«Дандолк» установил вечный рекорд Лиги Европы

Футболисты «Дандолка» стали авторами уникального исторического достижения в Лиге Европы.

Во время встречи 2-го тура группового турнира ЛЕ против «Арсенала» (0:3) игроки ирландской команды ни разу не нарушили правила, установив вечный рекорд еврокубка, сообщает Opta. Это первый случай с момента основания турнира в сезоне-2009/10. Футболисты «Арсенала», в свою очередь, нарушили правила 20 раз, а главный судья Филип Глова не показал ни одной карточки.