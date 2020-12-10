«Арсенал» завершил групповой турнир Лиги Европы с 6 победами

«Арсенал» обыграл «Дандолк» в матче группового турнира Лиги Европы — 4:2. Лондонцы завершили раунд с 6 победами в шести играх. Вторым клубом, вышедшим из группы B, стал «Мольде», сыгравший вничью с «Рапидом» (2:2).

В группе A «Рома» уступила софийскому ЦСКА (1:3), но все равно завершила групповой раунд на первом месте. Вторую строчку удержал «Янг Бойз», который смог обыграть ЧФР — 1:1.

Лига Европы

Группа A

ЦСКА (Болгария) — «Рома» (Италия) — 3:1 (2:1)

Голы: Тиагу Родригес, 5 (1:0). Миланезе, 22 (1:1). Соу, 34 (2:1). Соу, 55 (3:1).

ЦСКА: Бузатто, Занев, Маттей, Жеферсон, Юга (Габалов, 75), Мазику, Антов, Санкаре (Вьон, 64), Тиагу Родригес (Энрике, 81), Соу (Ахмедов, 74), Йомов (Бельтраме, 64).

«Рома»: Боэр, Фасио, Жуан Жезус, Бруну Перес (Трипи, 82), Кумбулла (Смоллинг, 46), Диавара, Миланезе (Вильяр, 62), Педро, Майораль, Перес, Бамба (Карсдорп, 63).

Предупреждения: Трипи, 83. Антов, 89.

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

10 декабря. София. Стадион «Васил Левски».

«Янг Бойз» (Швейцария) — ЧФР (Румыния) — 2:1 (0:0)

Голы: Дебелюх, 84 (0:1). Нсаме, 90+3 — с пенальти (1:1). Гаудино, 90+6 (2:1).

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Гарсия, Бюрги (Сьебатше, 86), Хефти, Лефор, Сулеймани (Гаудино, 59), Эбишер, Нгамале (Цезигер, 82), Ридер (Мартинс Перейра, 58), Нсаме, Мамбимби (Элиа, 62).

ЧФР: Бэлгрэдян, Винисиус, Камора, Маня, Буркэ, Дяк (Сандомерски, 90+2), Хобан, Джокович, Перейра (Сушич, 87), Рондон, Пэун (Дебелюх, 74).

Предупреждения: Пэун, 71. Иту, 84. Майер, 88. Буркэ, 89. Сулеймани, 90+5. Камора, 90+9.

Удаления: Бэлгрэдян, 90+1. Нсаме, 90+6. Джокович, 90+10.

Судья: Бастьен (Франция).

10 декабря. Берн. Стадион «Стад де Сюис».

Группа B

«Дандолк» (Ирландия) — «Арсенал» (Англия) — 2:4 (1:2)

Голы: Нкетиа, 12 (0:1). Эль-Нени, 18 (0:2). Флорес, 22 (1:2). Уиллок, 67 (1:3). Балоган, 80 (1:4). Хор, 85 (2:4).

«Дандолк»: Роджерс, Гэннон (Маунтни, 55), Бойл (Гартленд, 46), Хор, Клири, Лэй, Макилини (Чолович, 77), Шилдс, Флорес, Макмиллан (Келли, 54), Даффи (Уинн, 77).

«Арсенал»: Рунарссон, Мустафи, Седрик Суариш, Мари, Чемберс, Мэйтланд-Найлс, Эль-Нени (Себальос, 62), Уиллок (Азиз, 83), Смит-Роу (Коттрелл, 77), Пепе, Нкетиа (Балоган, 62).

Предупреждения: Бойл, 10. Седрик Суариш, 28. Уиллок, 30. Маунтни, 61. Клири, 70. Шилдс, 77. Келли, 82.

Судья: Бебек (Хорватия).

10 декабря. Дублин. Стадион «Авива».

«Рапид» (Австрия) — «Мольде» (Норвегия) — 2:2 (1:1)

Голы: Эйкрем, 12 (0:1). Рицмайер, 43 (1:1). Эйкрем, 46 (1:2). Ибрахимоглу, 90 (2:2).

«Рапид»: Гартлер, Хофманн, Стойкович, Улльманн, Барач, Кнасмюльнер (Фунтас, 46), Рицмайер (Ибрахимоглу, 60), Граховац, Шик, Аразе (Демир, 47), Кара (Китагава, 75).

«Мольде»: Линде, Риса, Грегерсен, Педерсен, Эйкрем (Хуссейн, 58), Эурснес, Эллингсен, Синян, Джеймс (Уинго, 85), Хестад (Кнудтсон, 45), Брюнхильдсен (Омойджуанфо, 59).

Предупреждения: Барач, 26. Риса, 60. Синян, 64. Эурснес, 74. Стойкович, 89. Фунтас, 90+2.

Судья: Гвида (Италия).

10 декабря. Вена. Стадион «Алльянц».