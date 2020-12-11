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Далот рассказал, что «Милан» выполнил первую цель на сезон

01:43

Защитник «Милана» Диого Далот после победы над «Спартой» в 6-м туре Лиги Европы (1:0) отметил, что команда хотела финишировать первой в группе. Это была первая цель миланцев на этот сезон.

— «Спарта» уже вылетела, но у них все еще было такое же желание, как и у нас, одержать победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Далота. — Я думаю, что мы играли хорошо, боролись до конца, получили победу и первое место в группе. Мы знали, что нам нужно приехать сюда и выиграть матч, но нам нужно было дождаться другого результата. «Селтик» выиграл, и «Милан» финишировал первым, что было нашей первой целью в сезоне, и мы ее достигли.

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