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Сегодня, 21:40

«Буде-Глимт» Хайкина на последних минутах упустил ничью в матче Лиги Европы с «Цюрихом»

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Момент матча «Цюрих» - «Буде-Глимт».
Фото AFP

27 октября «Цюрих» дома одержал победу над «Буде-Глимтом» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

У «Буде-Глимта» отличился Амаль Пеллегрино. За швейцарский клуб голы забили Никола Бораньяшевич и Антонио Маркезано.

С первых минут в составе норвежской команды на поле вышел российский вратарь Никита Хайкин.

«Буде-Глимт» с 4 очками занимает третье место в группе А. «Цюрих» — четвертый с тремя баллами.

Лига Европы. Группа A
27 окт, 19:45. Letzigrund (Цюрих)
Цюрих
2:1
Буде-Глимт

Никита Хайкин
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Цюрих
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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