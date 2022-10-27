«Буде-Глимт» Хайкина на последних минутах упустил ничью в матче Лиги Европы с «Цюрихом»

27 октября «Цюрих» дома одержал победу над «Буде-Глимтом» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

У «Буде-Глимта» отличился Амаль Пеллегрино. За швейцарский клуб голы забили Никола Бораньяшевич и Антонио Маркезано.

С первых минут в составе норвежской команды на поле вышел российский вратарь Никита Хайкин.

«Буде-Глимт» с 4 очками занимает третье место в группе А. «Цюрих» — четвертый с тремя баллами.