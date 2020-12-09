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ЦСКА вылетел в Загреб на матч с «Динамо»

09:58
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ЦСКА в среду утром вылетел в Хорватию на матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против загребского «Динамо», сообщает пресс-служба армейцев.

Встреча состоится в четверг, 10 декабря. Начало — в 23.00 (мск). Красно-синие лишились шансов на выход в плей-офф Лиги Европы после поражения от «Вольфсберга» (0:1) в матче 5-го тура групповой стадии.

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