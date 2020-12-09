ЦСКА вылетел в Загреб на матч с «Динамо»

ЦСКА в среду утром вылетел в Хорватию на матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против загребского «Динамо», сообщает пресс-служба армейцев.

? Летим в Хорватию на матч с Динамо #ЗагребЦСКА pic.twitter.com/JJ9XuyAN1K — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 9, 2020

Встреча состоится в четверг, 10 декабря. Начало — в 23.00 (мск). Красно-синие лишились шансов на выход в плей-офф Лиги Европы после поражения от «Вольфсберга» (0:1) в матче 5-го тура групповой стадии.