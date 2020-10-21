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ЦСКА вылетел в Австрию на матч с «Вольфсбергом»

10:14
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ЦСКА отправился на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга», сообщает пресс-служба красно-синих. Встреча пройдет в Вольфсберге (Австрия).

Матч «Вольфсберг» — ЦСКА состоится завтра, 22 октября. Начало встречи — в 20.55 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




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