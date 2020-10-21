ЦСКА вылетел в Австрию на матч с «Вольфсбергом»
10:14
ЦСКА отправился на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Вольфсберга», сообщает пресс-служба красно-синих. Встреча пройдет в Вольфсберге (Австрия).
Летим в Австрию открывать новый сезон @EuropaLeague! #ВольфсбергЦСКА pic.twitter.com/JkDJxoG0RR— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 21, 2020
Матч «Вольфсберг» — ЦСКА состоится завтра, 22 октября. Начало встречи — в 20.55 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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